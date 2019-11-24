أعلن حزب المحافظين البريطاني، الثلاثاء، أن 8 من نوابه سيتنافسون على مقعد رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون، بعد أن حصلوا على دعم ما لا يقل عن 20 من زملائهم.

وسيشارك كل من ريشي سوناك وكيمي بادنوش وسويلا برافرمان وجيريمي هانت وبيني موردونت وليز تروس وتوم توجندهات وناظم زهاوي، في الجولة الأولى من التصويت يوم الأربعاء، وسيتم الكشف عن الفائز النهائي في 5 سبتمبر المقبل، وفق شبكة العربية.

وكانت لجنة 1922، وهي مجموعة برلمانية مؤلفة من المحافظين، الذين لا يتصدرون المشهد ومسؤولة عن التنظيم داخل الحزب، قد أنهت أمس العملية الخاصة باختيار الزعيم الجديد.

ويتحكم النواب في عملية اختيار اثنين في نهاية المطاف، وعندها يصبح لنحو 200 ألف عضو من حزب المحافظين حق التصويت.

فيما فتح باب الترشيحات لمنصب الزعيم الجديد لحزب المحافظين اليوم، ويغلق رسميا أيضا. وفي هذه الجولة الأولى من التصويت يتعين حصول المرشحين على دعم 30 مشرعا على الأقل لمواصلة التقدم.

من جهتهم، قال المشرعون في لجنة 1922 إن يوم 21 يوليو هو الموعد النهائي الفعلي لاختيار المرشحين الأخيرين من جانب المشرعين المحافظين، بالتزامن مع بدء العطلة الصيفية لمجلس العموم.

ويقوم المرشحان الأخيران بحملة انتخابية، وينظمان عمليات دعاية انتخابية بين أعضاء حزب المحافظين لكسب أصواتهم. ويصوت الأعضاء عن طريق البريد.

يذكر أن جونسون أعلن في الأسبوع الماضي استقالته من منصبه في أعقاب استقالة أكثر من 50 من الوزراء والمساعدين في الحكومة احتجاجا على قيادته، لكنه سيواصل عمله لحين انتخاب رئيس جديد للحكومة في مطلع سبتمبر.