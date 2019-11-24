غلق 6 منشآت غذائية تفتقر للاشتراطات الصحية بالشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، غلق 6 منشآت غذائية تدار بدون ترخيص وتفتقر للاشتراطات الصحية وإعدام أكثر من طن من منتجاتها لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

كان المحافظ قد وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، فشنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالعاشر من رمضان، وبلبيس، والقرين، والإبراهيمية، وكفر صقر، حملات مكثفة، أسفرت عن ضبط 6 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، كما تم إعدام طن و51 كجم لحوم طازجة ومجمدة وأغذية مختلفة وعصائر وألبان وزيوت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

من جانبه.. شدد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

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