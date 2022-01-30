وزير الخارجية الجزائري يتلقى دعوة من نظيره الأمريكي للقيام بزيارة عمل إلى واشنطن

دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، نظيره الجزائري، أحمد عطاف، إلى القيام بزيارة عمل إلى واشنطن في أقرب فرصة تسمح بها التزامات وارتباطات كل منهما.

جاء ذلك خلال الرسالة التي تلقاها وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، ونقلتها وزارة الخارجية الجزائرية في بيان اليوم.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة ستشكل فرصة لعقد الدورة السادسة للحوار الاستراتيجي الجزائري-الأمريكي، من جهة، ومن جهة أخرى وبشكل أعم، لتقييم واقع التعاون متعدد الأبعاد بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب البيان، سيولي الطرفان، خلال هذه الزيارة، اهتماماً خاصا لمسائل الأمن الإقليمي، وجهود مكافحة الإرهاب، والشراكة الاقتصادية المتطورة باستمرار، وكذلك مجالي الثقافة والتعليم اللذين تتوسع مكانتهما في العلاقات بين البلدين.