انفجار على الحدود الإسرائيلية مع لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجار في بلدة البستان الحدودية مع إسرائيل، مشيرة إلى استنفار الجيش وقوات «اليونيفيل» للتعامل مع الأمر.

وأفاد مراسل جريدة «النهار» اللبنانية، مساء الأربعاء، بوقوع انفجار في بلدة البستان بين الناقورة ومدينة صور.

وعُلم أنّ مكان الانفجار عند أطراف البلدة القريبة من الحدود الجنوبية، وهي منطقة غير مأهولة وتُشرف عليها قوات «اليونيفيل» و«الجيش اللبناني».

كما تناقلت معلومات عن أنّ الانفجار قد يكون ناجماً عن تصدّي عناصر حزب الله لمسيّرة إسرائيلية في المكان، وسط استنفار للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل تحسبا لأي تطور.

وذكر موقع «جنوبية»، أن عددًا من أبناء بلدة البستان في قضاء صور الواقعة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، سمعوا بعيد الرابعة صوت دوي انفجار في الطرف الغربي للبلدة من ناحية يارين، وأن وحدات من الجيش اللبناني واليونيفيل متواجدة في المنطقة المفتوحة البعيدة تقريبا عن المنازل، حيث يمنع توجه أحد إلى المكان.

وذكرت مصادر أخرى أن جنود الاحتلال في مواقعهم المقابلة، أطلقوا قنبلة نحو الأراضي اللبنانية، ما تسبب بجرح ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم من عناصر حزب الله، لكن حتى الساعة لم تتأكد هذه المعلومات من أي جهة أمنية.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الجيش الإسرائيلي استهدف مجموعة من حزب الله بقنبلة قرب الحدود، ما أدى لوقوع جرحى في صفوف المجموعة