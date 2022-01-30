 قوات كييف تقصف مدينة توكماك بالذخائر العنقودية - بوابة الشروق
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قوات كييف تقصف مدينة توكماك بالذخائر العنقودية


نشر في: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 6:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 6:54 ص

أعلنت السلطات في مقاطعة زابوروجية، عن استهداف مدينة توكماك في المقاطعة باستخدام الذخائر العنقودية، في أول استخدام لها بعد تزويد كييف بها.


وقالت خدمات العمليات في المقاطعة - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية : "في الساعة 17:15، قصف مسلحون من نظام كييف مدينة توكماك، وبحسب المعلومات الأولية، استخدم العدو ذخائر عنقودية".


وأكدت خدمات العمليات وقوع إصابات في مناطق مزارع الدواجن، وعند مخرج المدينة باتجاه فاسيلييفكا.


وفي وقت سابق ، حذر وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، من أن تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بذخائر عنقودية، سيضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات الأوكرانية.


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