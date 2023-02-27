 السعودية: ضبط 1.8 مليون قرص إمفيتامين المخدر مخبأة تحت الأرض - بوابة الشروق
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السعودية: ضبط 1.8 مليون قرص إمفيتامين المخدر مخبأة تحت الأرض

د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 7:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 7:28 م

أعلن مصدر أمني سعودي، اليوم الأربعاء أن "مكافحة المخدرات" في المملكة ضبطت أكثر من (8ر1) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة مخبأة في مخازن سرية تحت الأرض.

ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي قوله إنه تم ضبط مليون و882 ألفا و198 قرصًا من المخدر مخفية في مخازن سرية تحت الأرض داخل مزرعة في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف (شمال غرب) المملكة".

وأشار إلى "القبض على (4) متهمين، وهم مقيم من الجنسية اليمنية و(3) مواطنين (سعوديين)، ذاكرا أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة

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