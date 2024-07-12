حبس عاطلين لسرقتهما مشغولات ذهبية بشقة في التجمع الخامس

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قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بمنطقة التجمع الخامس، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وفحص كاميرات المراقبة للوقوف على ملابساتها.

وكانت القوات الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على عاطلين لارتكابهما واقعة سرقة (مشغولات ذهبية - مبالغ مالية) من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع الخامس.

وأقر المتهمان أمام جهات التحقيق بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن المسروقات التي تحصلوا عليها من الشقة السكنية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أصدرت في حقهما القرار المتقدم.