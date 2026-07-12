أكاديمية الفنون تستضيف العروض الفائزة بمهرجان التمثيل المسرحي الـ49 لجامعة العاصمة على مسرح نهاد صليحة

تستضيف أكاديمية الفنون على مسرح نهاد صليحة، تحت إدارة المهندسة سماح نبيل، العروض المسرحية الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في مهرجان التمثيل المسرحي الـ49 بجامعة العاصمة، وذلك خلال أيام 13 و14 و15 يوليو.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة نبيلة حسن وجامعة العاصمة برئاسة الدكتور السيد قنديل ودعمًا للحركة الثقافية والفنية، وحرصًا على اكتشاف ورعاية المواهب الطلابية.

ويقام المهرجان تحت رعاية: "الدكتور السيد قنديل – رئيس جامعة العاصمة، والدكتور حسام رفاعي – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق – مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، واللواء محمد عبد الحفيظ أبو شقة – أمين عام الجامعة، وهشام رفعت – أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب".

كما يأتي المهرجان تحت إشراف عام من: "نشوى علي مصطفى – مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وأحمد يحيى عبد الفتاح – مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، وطارق محمد عرفان – المشرف العام على نشاط علوم المسرح، ورانيا مجاهد – مسؤول نشاط التمثيل المسرحي، وشعبان إبراهيم – أخصائي النشاط الفني".

وتتضمن العروض المشاركة: "دائرة الطباشير القوقازية" (كلية الفنون الجميلة) إخراج عمر رأفت، و"بنات قبلي" (كلية السياحة والفنادق) تأليف وإخراج محمد مبروك، و"كافية ريش" (كلية الآداب) إخراج محمد ذكي".

وتأتي هذه الاستضافة تأكيدًا لدور أكاديمية الفنون في دعم المسرح الجامعي، وإيمانًا بأهمية إتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة لتقديم إبداعاتها على خشبة أحد أبرز المسارح المتخصصة، بما يعزز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المبدعين من طلاب الجامعات المصرية.