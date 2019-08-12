تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن إسقاط طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون من صنعاء

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أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أن قواتها تمكنت من اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقها الحوثيون من محافظة صنعاء تجاه المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن "قوات التحالف تمكنت مساء الأحد، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صنعاء) باتجاه المملكة".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المالكي قوله إن "جميع محاولات المليشيا الحوثية بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين".

وأضاف "أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها".

وصرح المتحدث باسم قوات التحالف أيضا، بأن المليشيا الحوثية أطلقت مساء أول أمس السبت صاروخين بالستيين من محافظة (عمران/مديرية حرف سفيان) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظة (حجة/مديرية حيران).

وأوضح العقيد المالكي، استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني عبر إطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة العشرات من المدنيين.

وأكد على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.