نيمار: لم أفكر أبدا في الإقصاء من دوري الأبطال

أكد نيمار داسيلفا نجم باريس اسن جيرمان الفرنسي أنه لم يفكر لحظة في الإقصاء من دوري أبطال أوروبا خلال المباراة التي جمعت الفريق الباريسي بأتلانتا في الدور ربع النهائي من البطولة.

وتأهل باريس سان جيرمان للدور نصف النهائي لأول مرة منذ 25 عامًا بعدما تغلب على أتالانتا بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وقال نيمار عقب الفوز: "لم أفكر لحظة في الإقصاء والعودة للمنزل، لن يستبعد أحد فكرة أنني أريد الذهاب لنهائي البطولة".

وأضاف: "سنواجه مستوى آخر في الدور المقبل، سيتعين علينا تحديد ما يمكننا القيام به لتقديم مباراة رائعة أخرى، نحن عائلة، من المستحيل الخروج من البطولة بهذه العقلية".

واختير نيمار أفضل لاعب في المباراة بعدما قدم أداءً مميزًا خلال المباراة رغم ضياعه للعديد من الفرص السهلة أمام المرمى، حيث استطاع المساهمة في تسجيل هدفي البي اس جي، بصناعته للهدف الأول، وتمريرة كرة سريعة لكليان مبابي الذي مررها لتشوبو موتينج محرزًا الهدف الثاني.