إسرائيل تقلص منطقة الصيد الفلسطينية ردا على إطلاق بالونات حارقة من غزة

فرضت إسرائيل، اليوم الأربعاء، قيودا على منطقة الصيد المسموح بها لسكان قطاع غزة، ردا على إطلاق بالونات حارقة على جنوب إسرائيل من القطاع خلال الأيام الأخيرة، مما أدى إلى إحراق مساحات من الأراضي.

وقالت هيئة "كوجات" التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية إنه جرى تقليص منطقة الصيد من 15 ميلا بحريا (حوالي 28 كيلومترا) إلى ثمانية أميال بحرية (حوالي 15 كيلومترا) حتى إشعار آخر.

وأضاف البيان أن وزير الدفاع بيني جانتس قال إن هذه الخطوة اتخذت "في مواجهة الأنشطة الإرهابية المستمرة من قطاع غزة ضد المواطنين الإسرائيليين على مدار الأيام الأخيرة".

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة مسؤوليتها عن الهجمات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، بأن البالونات الحارقة التي أطلقت من قطاع غزة تسببت في 24 حريقا في المنطقة الحدودية على مدار اليوم.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن شن هجمات فجر اليوم الأربعاء على أهداف تابعة لحماس في غزة، بينها مجمع عسكري وبنية تحتية ومواقع رصد "ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وقررت إسرائيل أمس الثلاثاء إغلاق معبر كرم أبوسالم/كيرم شالوم وهو المنفذ التجاري الوحيد مع قطاع غزة، باستثناء إدخال المساعدات الإنسانية. وجاء القرار ردا على إطلاق البالونات الحارقة، كما شنت إسرائيل عدة غارات جوية ومدفعية على أهداف في القطاع خلال الأيام الأخيرة.