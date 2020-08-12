 الوادي الجديد تعقم اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ بعد انتهاء تصويت اليوم الأول - بوابة الشروق
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الوادي الجديد تعقم اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ بعد انتهاء تصويت اليوم الأول

عمرو بحر
نشر في: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 12:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 12:30 ص

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أنه تم تعقيم اللجان الإنتخابية بعد غلقها وانتهاء تصويت اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ، في ضوء التدابير الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال أن المحافظة تضم 60 لجنة إنتخابية موزعة علي المراكز الإدارية الخمس، وهناك متابعة مستمرة لضمان توفير كافة سبل الراحة للناخبين والقائمين علي سير العملية الانتخابية.

وانطلق الثلاثاء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية، ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاض بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولاتقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10 % من المقاعد.


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