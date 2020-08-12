 الجمعة.. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون تطورات لبنان وبيلاروس والأنشطة التركية - بوابة الشروق
الأربعاء 12 أغسطس 2020 11:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الجمعة.. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون تطورات لبنان وبيلاروس والأنشطة التركية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 11:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 11:05 ص

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية البولندية بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعا بعد غد الجمعة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزارة أن الاجتماع سيتم عبر تقنية مؤتمر الفيديو وسيتم خلاله بحث التطورات في لبنان وبيلاروس وفنزويلا، إلى جانب التوترات مع تركيا.

يأتي هذا بينما تتواصل الاحتجاجات في بيلاروس بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد وفاز فيها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية سادسة.

كما يأتي بعد الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي وتسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، وكذلك في ظل إصرار تركيا على القيام بأنشطة للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط في منطقة تقول اليونان إنها تابعة لجرفها القاري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك