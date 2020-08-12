أعلنت وزارة الشؤون الخارجية البولندية بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعا بعد غد الجمعة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزارة أن الاجتماع سيتم عبر تقنية مؤتمر الفيديو وسيتم خلاله بحث التطورات في لبنان وبيلاروس وفنزويلا، إلى جانب التوترات مع تركيا.

يأتي هذا بينما تتواصل الاحتجاجات في بيلاروس بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد وفاز فيها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية سادسة.

كما يأتي بعد الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي وتسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، وكذلك في ظل إصرار تركيا على القيام بأنشطة للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط في منطقة تقول اليونان إنها تابعة لجرفها القاري.