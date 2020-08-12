وزير الصحة الروسي يرد على الانتقادات الأجنبية المشككة بجودة لقاح فيروس كورونا

علق وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الأربعاء، على الانتقادات الأجنبية بشأن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، مشددًا على أن المنصة التي تم إنشاء اللقاح عليها مدروسة جيدا وآمنة وتم استخدامها سابقا في تصنيع وإنتاج أدوية أخرى.

وقال موراشكو، خلال مؤتمر صحفي حول تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا، إنه يعتقد أن تلك الصناعات الموجودة في روسيا، سوف تركز على السوق المحلية لأن البلاد تحتاج إلى تغطية احتياجات مواطنيها، ويقترح أن يتم إنتاج اللقاحات في الدول الأجنبية.

وفيما يخص موعد إنتاج اللقاح قال الوزير الروسي، حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، "إن الإنتاج الكمي لأولى الدفعات من لقاح كورونا سيتم خلال الأسبوعين القادمين".

وعلق وزير الصحة الروسي، على الانتقادات بشأن اللقاح قائلًا "الزملاء الأجانب الذين يشعرون على ما يبدو بمنافسة معينة، يحاولون التعبير ببعض العبارات، التي في رأينا لا أساس لها على الإطلاق".

وأكد موراشكو أمس أنه بحسب النتائج، أظهر اللقاح فعالية وأمانا بدرجة كبيرة، وذلك من خلال إجراء اختبارات على المتطوعين، الذين لم تظهر عليهم أية مضاعفات خطيرة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس عن توصل العلماء في المختبرات الروسية إلى إنتاج وتسجيل أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا المستجد، ليمثل أملا جديدا في نجاة البشرية.