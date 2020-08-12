الجيش الوطني الليبي: رصد آلاف الإرهابيين من حوالي 60 دولة تم نقلهم إلى بلادنا

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، عن قيام قوات البحرية الليبية بتدمير زورق، الأحد الماضي، عقب تجاوزه منطقة الحظر البحري.

وحذر اللواء المسماري، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة بنغازي، من اختراق مناطق الحظر المعلن عنها، مؤكداً أنه سيتم استهداف كل من يتجاوز هذه المناطق.

وطالب المسماري أن يكون هناك إجراء دولي لمنع تدفق الإرهابيين إلى ليبيا، مشيراً إلى أن هناك 300 إرهابي وصلوا من معسكرات في الصومال إلى مصراته بدعم قطري، وكان برفقتهم ضابطان قطريان.

وأضاف: "هناك تواصل بين تركيا و قطر مع تنظيم بوكو حرام لنقل عناصرهم إلى الأراضي الليبية وقد يكون الهدف أبعد من ليبيا".

وأكد اللواء المسماري أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستمر في نقل المرتزقة والأسلحة لدعم ميليشيات حكومة فايز السراج والإخوان المسلمين، منوهاً إلى أنه تم تحويل قاعدة الوطية إلى غرفة للعمليات.

وتابع المسماري: "أردوغان سيطر على عدد من المعسكرات في العاصمة طرابلس منها اليرموك والنقلية بعد نشر المرتزقة السوريين"، مؤكداً أنه تم رصد آلاف الإرهابيين من حوالي 60 دولة تم نقلهم إلى ليبيا.

وذكر المسماري أن القوات المسلحة اتخذت كل التدابير اللازمة لمواجهة أي تطور في منطقة شرق مدينة مصراتة.

وأوضح المسماري أن هؤلاء المرتزقة والإرهابيين قاموا بالعديد من الهجمات ضد الشعب الليبي، و أن المرتزقة يقاتلون في ليبيا بالوكالة عن دول أخرى في مقدمتها تركيا وقطر.