ارتفاع أرباح تشغيل فري نت الألمانية

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أعلنت شركة خدمات الإنترنت الألمانية فري نت اليوم الأربعاء ارتفاع أرباح التشغيل قبل حساب الضرائب والفوائد ومعدلات الإهلاك خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 7ر109 مليون يورو مقابل 5ر107 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه تراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 1ر622 مليون يورو مقابل 3ر624 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الشركة الألمانية أت قاعدة مشتركيها زادت خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار 7ر266 ألف مشترك أي بنسبة 2ر3 %عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 490ر8 مليون مشترك.

وأبقت الشركة على توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل سواء على صعيد مؤشرات الأداء المالي أو غير المالي.

كانت الشركة قد أعلنت في فبراير الماضي توقعها استقرار إيرادات العام الحالي عند نفس مستوى إيرادات العام الماضي.

كما تتوقع تحقيق أرباح تشغيل تتراوح بين 415 و435 مليون يورو خلال العام الحالي ككل.

كما أبقت الشركة على سياسة التوزيعات النقدية والتي تقضي بصرف 80 %من التدفقات النقدية الحرة لديها على المساهمين.