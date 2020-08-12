فرنسا تكثف مراقبة الشرطة لضمان وضع الكمامات

قال متحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريل أتال، إن بلاده ستزيد من مراقبة الشرطة لضمان أن يستخدم جميع المواطنين كمامات واقية، وأن يراعوا قواعد التباعد الجسدي، وسط ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وظهر أتال، في برنامج على قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية، أثناء زيارة لجزيرة كوستاريكا بالبحر المتوسط، وهو يقول للصحفيين: "نحن عند نقطة تحول... سنقوم بتعبئة قوات الشرطة لزيادة المراقبة". وأضاف: "لكن ليست الشرطة هي ما يجب أن يخاف الناس منه، بل الفيروس الذي يتربص بنا وينقل العدوى"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 1397 إصابة جديدة بالوباء، ما يمثل مضاعفة للحصيلة اليومية المسجلة يوم أمس الاثنين.

ووصل إجمالي عدد المصابين في فرنسا إلى 204 آلاف و172 شخصا، وحصيلة الوفيات إلى 30354 حالة.