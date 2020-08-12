السناتور كامالا هاريس (ديمقراطية من كاليفورنيا تشارك في مظاهرة مع عمال شركة ماكدونالدز المضربين في لاس فيجاس بولاية نيفادا. صورة من أرشيف رويترز.

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أنه فوجئ باختيار المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن السناتور كامالا هاريس نائبة له لأنها لم تكن تحترم نائب الرئيس السابق خلال المناظرات.

وقال ترامب أن هاريس كانت ”تسيء بشدة“ لبايدن خلال الانتخابات التمهيدية. وأضاف للصحفيين ”أحد الأسباب التي فاجأتني أنها ربما كانت أكثر إساءة لجو بايدن حتى من بوكاهونتاس. كانت لا تحترم جو بايدن ومن الصعب اختيار شخص قليل الاحترام للآخرين“.

وكان ترامب يشير إلى المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية إليزابيث وارن بوصف بوكاهونتاس نسبة إلى السكان الأصليين للولايات المتحدة.

وقال ترامب إن هاريس أكثر أعضاء مجلس الشيوخ ”وضاعة وفظاعة وعدم احترام للآخرين“.

وكان بايدن أعلن اختيار هاريس لتخوض الانتخابات معه على منصب نائب الرئيس.

وبذلك تصبح هاريس (55 عاما) أول امرأة سوداء تخوض الانتخابات على منصب رئاسي كبير في تاريخ الولايات المتحدة، فيما يمنح بايدن شريكا في وضع جيد يتيح له مواصلة الهجوم على ترامب.

وفي ظل اضطرابات اجتماعية تشهدها البلاد منذ شهور بسبب الظلم العنصري ووحشية الشرطة ضد الأمريكيين السود، واجه بايدن ضغوطا متنامية لاختيار امرأة غير بيضاء لخوض الانتخابات نائبة له. وهي أيضا أول أمريكية آسيوية تخوض الانتخابات على منصب رئاسي.

كانت هاريس، عضو مجلس الشيوخ عن كاليفورنيا، قد سعت للترشح بانتخابات الرئاسة قبل أن تتخلى عن محاولتها وتؤيد بايدن.