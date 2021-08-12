لوح علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي إلى دراسة مطلب جماهيري بعدم بث مباراة الفريق ضد الزمالك، يوم السبت المقبل، في بطولة الدوري، مشددا على أن الدراويش سيلعبون من أجل الفوز.

صرح وحيد عبر إذاعة أون سبورت اليوم الخميس "البعض لوح بعدم بث مباراة الزمالك للضغط على الشركة الراعية باعتبارها أهم مباراة في الموسم، ندرس الأمر، وهذا حقنا".

وأضاف "الجمهور يطالب الإدارة، لأنه واع جدا، وإذا تم حل المشكلة المادية سيكون الإسماعيلي مختلفا".

وتابع المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي "نسعى لحل المشكلة المادية، ليس من أجل تجديد تعاقد إيهاب جلال بل لتجديد عقود لاعبينا الذين يتعرضون لإغراءات من أندية الشركات، وكذلك السعي لدعم الفريق بلاعبين جدد".

وعن مواجهة الزمالك، واصل علاء وحيد تصريحاته "الإسماعيلي يلعب لنفسه، والفوز في كل مباراة، وهو ما سيحدث أمام الزمالك، وسنخوضها بنفس القوة التي لعبنا بها أمام الأهلي".