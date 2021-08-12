الولايات المتحدة تدرس إغلاق سفارتها وإجلاء بعثتها من أفغانستان

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدرس إغلاق سفارتها وإجلاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان.

وأكدت وسائل الإعلام الأمريكية أن تلك المقترحات هي أحد الخيارات المطروحة للتعامل مع الوضع في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي وسيطرة حركة طالبان على عدة مدن.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تعمل على بناء توافق دولي بشأن أفغانستان للتحدث بصوت موحد حول الحاجة للوصول إلى اتفاق سلام شامل، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن المجتمع الدولي لن يعترف بأي حكومة تسيطر على أفغانستان بالقوة، في رسالة مباشرة إلى حركة طالبان.

ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، إن القوات الأمريكية حققت الأهداف المطلوبة منها في أفغانستان "ولم يكن ممكنًا أن تبقى هناك إلى الأبد".

وأضاف أن "حركة طالبان لا تستطيع السيطرة على كامل مساحة أفغانستان بالقوة"، مؤكدا أن "قواتنا تواصل تقديم الدعم الجوي لعمليات القوات الأفغانية ضد حركة طالبان".

وتواصل طالبان السيطرة على المدن الأفغانية منها مدينة بل خمري التي تبعد 200 كليو متر شمال العاصمة كابول، وهي العاصمة الثامنة لولاية أفغانية تسقط في أيدي الحركة.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني بزيارة خاطفة الأربعاء إلى مدينة مزار الشريف شمالي البلاد لتعزيز معنويات قواته.