كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 128 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إلى أقل من 130 ألف إصابة .

وسجلت كوريا الجنوبية 128 ألفا و 714 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 464 حالة إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 21 مليونا و111 ألفا و840 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 58 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و 499 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.