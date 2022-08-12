 كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 128 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الجمعة 12 أغسطس 2022 6:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 128 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الجمعة 12 أغسطس 2022 - 6:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 أغسطس 2022 - 6:05 ص

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إلى أقل من 130 ألف إصابة .

وسجلت كوريا الجنوبية 128 ألفا و 714 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 464 حالة إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 21 مليونا و111 ألفا و840 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 58 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و 499 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك