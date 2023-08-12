ذكرت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، حصل على موافقة شفهية من تشيلسي لضم الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

ويرغب النادي الملكي في التعاقد مع حارس مرمى جديد، بعد تعرض البلجيكي تيبو كورتوا لإصابة بقطع في الرباط الصليبي لقدمه اليسرى.

وأكد فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات ، أن الحارس كيبا قال على الفور نعم لريال بعد محادثات مع بايرن على مدار الأيام الماضية، لكنها توقفت في النهاية. وأوضح، أن الحارس الإسباني يستعد للسفر إلى مدريد خلال الساعات الماضية، للانتقال لصفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة عام.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن كيبا حارس تشيلسي أوقف انتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني، واقترب من الانضمام لنادي ريال مدريد على سبيل الإعارة لتعويض غياب تيبو كورتوا.