رئيس الحكومة العراقية يؤكد أن المسيحيين مكون أساسي في البلاد

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن المسيحيين مكون أساسي في العراق، وأشاد بمواقفهم الوطنية ومساهمتهم في بناء الوطن.

وقال السوداني، خلال استقباله لرئيس بطريرك الكنيسة الشرقية في العراق والعالم، غبطة مار كوكركيس الثالث يونان، والوفد المرافق له، إن "أساس المواطنة الجامعة للعراقيين، التي تزداد قوّة عبر التنوّع، والانفتاح على قبول الآخر وهو أساس حاول الإرهاب ضربه وقد فشل في ذلك"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف "نحن متفائلون بإنتخاب شخصية مسيحية عراقية شابة على رأس الكنيسة الشرقية القديمة، وأن الوطن يتسع لجميع الأطياف والأديان المتآخية التي تجمعها خيمة العراق الواحد، والمحمية بقوة القانون والدستور".

من جانبه عبر غبطة البطريرك عن تقديره لمواقف رئيس الحكومة العراقية ونظرته الشمولية بالمساواة في المواطنة لكلّ الطوائف والقوميات العراقية.

وأكد أن قرار البطريركية الشرقية بالعودة إلى الوطن الأم، موطنها الطبيعي منذ أكثر من ألف عام في ضوء الأمن والاستقرار الذي يعيشه العراق.

وعبر عن رفضه واستهجانه الاعتداءات الضالة التي طالت القرآن الكريم، وإدانة الإساءة إلى المقدسات الإسلامية، معتبرا أن "هذه المواقف الشاذة لا تمثل القيم المسيحية السامية والمسيحيين، أو حرية التعبير، بأي حال من الأحوال".