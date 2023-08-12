البرلمان العربي يثمن تعيين السعودية سفيرا فوق العادة لدى دولة فلسطين

ثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، قيام السعودية بتعيين السفير السعودي في الأردن، سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى دولة فلسطين وقنصلا عاما بمدينة القدس، معتبرا أنها خطوة سياسية مهمة في هذه المرحلة نحو دعم ونصرة القضية والسلطة الفلسطينية.



وذكر "العسومي" في بيان له اليوم، أن البرلمان العربي يؤكد أن هذه الخطوة تأتي امتدادا للنهج الدائم والرائد للمملكة في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود، مضيفا أن المملكة العربية السعودية لا تدخر جهدا في نصرة القضية الفلسطينية وحشد الدعم الدولي لها على كافة المستويات.



ودعا البرلمان العربي دول العالم المختلفة إلى أن تتخذ خطوات مماثلة لدعم الحقوق المشروعة والكاملة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.