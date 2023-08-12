والدة الرضيعة المقتولة على يد والدها في السلام: ضربها بعنف ليتمكن من النوم

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شهدت منطقة السلام، جريمة بشعة أقدم فيها أب على إنهاء حياة ابنته الرضيعة بالضرب حتى الموت بسبب بكائها الهستيري فى مدينة السلام.

كشفت والدة الطفلة في التحقيقات أمام النيابة، أن طفلتها كانت تبكي بشكل هستيري؛ فهرعت إليها لمعرفة سبب هذا البكاء الحار؛ فوجدت زوجها والد الطفلة يضربها بعنف فى محاولة منه لمنعها من البكاء حتى يتمكن من النوم.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام بلاغاً بالاشتباه في وفاة رضيعة جنائيًا حسب الفحص الطبي المبدئي الذي أثبت وجود آثار كدمات وسحجات "تعذيب".

وبالانتقال والفحص عثر رجال المباحث بمكان الحادث على جثة طفلة رضيعة تبلغ من العمر عاما واحدا بها إثر تعدي، ودلت التحقيقات الأولية بأن الأب وراء ارتكاب الواقعة وألقي القبض عليه.