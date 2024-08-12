محافظ الشرقية: صرف مساعدات فورية وتوفير وظائف بالقطاع الخاص وعلاج على نفقة الدولة للأسر الأولى بالرعاية

التقى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بعدد من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، اليوم الاثنين؛ للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وخلال اللقاء كلف محافظ الشرقية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات مالية عاجلة لمدة أربعة أشهر لـ 4 أسر من الأسر الأكثر احتياجا؛ والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتى تم إجراء الأبحاث الإجتماعية لهم و أسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات، فضلا عن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجا ليمثل مصدر دخل ثابت لهم، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

في سياق متصل، كلف محافظ الشرقية مدير عام إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لـ 4 مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم.

كما كلف محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة ههيا، ببحث إمكانية توفير كشك لمواطن بمحل إقامته بقرية العدوة لكونه من أصحاب الأمراض المزمنة ولا يستطيع العمل.



وفي نهاية اللقاء استمع المحافظ لشكوى مواطنة من مدينة صان الحجر التي تتضرر من عدم صرف الخبز المدعم والمقررات التموينية، حيث أنها من الأسر الأولى بالرعاية لعدم مقدرة الزوج على العمل لإصابته بمرض مزمن بالأوعية الدموية، وكذلك إصابة أبنائها بهذا المرض، ليكلف محافظ الشرقية مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام بالتنسيق مع مدير مديرية التموين لبحث إمكانية صرف الخبز المدعم والمقررات التموينية للأسرة، كما كلف مدير عام فرع الشرقية للتأمين الصحي بتوفير العلاج اللازم لزوج المواطنة وأبنائها وصرف الجوارب اللازمة لهم على نفقة التأمين الصحي.