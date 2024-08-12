أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 592 ألف جندي منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 592 ألف جندي، بينهم 1080 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8450 دبابة، منها 3 دبابات أمس الأحد، و16368 مركبة قتالية مدرعة و16728 نظام مدفعية و1146 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و919 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار البيان، إلى تدمير 366 طائرة حربية، و328 مروحية، و13472 طائرة مسيرة، و2426 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و22590 من المركبات وخزانات الوقود، و2801 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.