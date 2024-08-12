حاكم كورسك: إجلاء 120 ألف شخص مع توغل القوات الاوكرانية داخل الأراضي الروسية

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صرح حاكم منطقة كورسك في روسيا، اليوم الاثنين، أنه تم إجلاء نحو 120 ألف شخص في ظل توغل القوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية بين البلدين.

وأفادت تقارير بأن الكسي سميرنوف القائم بأعمال حاكم كورسك أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاورات بينهما أن 60 ألف شخص آخرين مازالوا بحاجة للإجلاء.

وقال إن القوات الأوكرانية سيطرت على 28 قرية، وأن مصير زهاء ألفي شخص مازال مجهولا. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن سميرنوف قوله لبوتين إن "الوضع في المنطقة صعب".

وأضاف سميرنوف أن القوات الأوكرانية توغلت لمسافة 12 كيلومترا داخل الأراضي الروسية على امتداد جبهة بطول أربعين كيلومترا.

ولم يتسن التحقق من صحة تصريحات حاكم كورسك الذي كان يتواصل عبر دائرة الفيديو مع بوتين الذي كان في مقر إقامته قرب موسكو.

وخلال الأيام القليلة الماضية، صدرت شكاوى من مواطنين روس في كورسك بشأن سوء تنظيم عملية إجلاء السكان.