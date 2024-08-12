حزب الله ينعى 4 من مقاتليه قتلوا في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

نعى "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد ثلاثة من عناصره قتلوا في القصف الإسرائيلي الأخير على جنوبي لبنان.



وجاء في بيان النعي الذي نشره الحزب: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهداء على طريق القدس":

محمد هاني حيدر "أبو الفضل" مواليد عام 1988 من بلدة بليدا في جنوب لبنان.

علي سمير حجازي "أبو زينب" مواليد عام 1997 من بلدة حداثا وسكان بلدة دردغيا في جنوب لبنان.

حسن غضبان مصطفى "جهاد" مواليد عام 1994 من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، الذين ارتقوا على طريق القدس".



هذا ونفذ الطيران الإسرائيلي اليوم الأحد، غارة جديدة على جنوب لبنان.

وأشارت مراسلة RT إلى أن الغارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي بستيات ومعروب في قضاء صور وتبعد حوالي 20 كلم عن الحدود اللبنانية الجنوبية.

وفي وقت سابق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات متكررة على قرى وبلدات في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله عن استهداف 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود.