شركات طيران تلغي وتمدد تعليق الرحلات إلى إسرائيل ولبنان وإيران

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن شركة "رايان إير" الأيرلندية ألغت رحلاتها الجوية إلى إسرائيل خلال الأسبوعين المقبلين، على خلفية المخاوف من هجوم إيران وحزب الله على إسرائيل.

بدورها، أعلنت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية تعليق جميع الرحلات إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان وأربيل حتى 21 أغسطس الجاري.

في سياق متصل، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن "شركتي إير فرانس وترانسافيا قررتا تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى مطار بيروت حتى بعد غد الأربعاء، على خلفية المخاوف من تصعيد عسكري بين حزب الله وإسرائيل".

وكانت إسرائيل قد أبلغت الولايات المتحدة بأن إيران تستعد لما وصفته بهجوم واسع النطاق عليها، في حين سرّعت واشنطن انتقال سفن حربية تضم حاملة طائرات وغواصة للمنطقة.

وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي في وقت سابق أن جالانت أبلغ أوستن برصد استعدادات عسكرية لإيران مما يعزز تقديرات بنيتها شن هجوم في الأيام المقبلة.

ونقل الموقع عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن التقديرات تفيد بأن إيران قررت شن هجوم مباشر على إسرائيل، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في أواخر يوليو.

وكانت طهران أكدت مرارا أنها سترد في الوقت المناسب على اغتيال هنية، مشيرة إلى أن الاغتيال كان انتهاكا سافرا لسيادتها.

كما توعد حزب الله اللبناني بالرد على اغتيال إسرائيل القيادي البارز فؤاد شكر في غارة على ضاحية بيروت الجنوبية.



