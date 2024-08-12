وزير الرياضة: البعثة الأولمبية تعرضت لضغوط كبيرة من الحاقدين على مصر في الخارج لكسر النتائج

فسر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تصريحه المثير للجدل «لسنا فاشلين رغم أنف الحاقدين»، والذي أطلقه خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بعد النتائج المخيبة لطموح الجماهير.

وكشف خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الإثنين، عن تعرض البعثة إلى ضغط كبير من قبل جهات خارجية لا تتمنى الخير لمصر حاولت التأثير على أداء اللاعبين المصريين منذ اليوم الأول، في إشارة منه إلى عناصر الإخوان.

وقال: «كل كلمة يقولها المسؤول يجب أن تكون مدروسة، وليست عشوائية.. كان هناك ضغط كبير جدًا على البعثة المصرية من ناس لا يحبون مصر خارج البلاد، بدأت تعمل ضغط علشان تكسر النتائج، والضغط انتقل إلى أولادنا بشكل كبير».

وتابع: «خلال الفترة حتى يوم 6 أغسطس، كان هناك ضغط كبير جدًا، وكلام يصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والناس بتصدقه؛ مثل إعاقة وإصابة لكل من في البعثة.. والحقيقة أن هؤلاء ناس لا يحبون مصر، فقلت ناس بتحقد على الأداء، ونحن لسنا فاشلين».

وأوضح أن تصريحه «لسنا فاشلين رغم أنف الحاقدين» لم يكن موجهًا لكل من انتقد أداء البعثة المصرية؛ بل كان موجها بشكل خاص لأولئك الذين لا يرغبون في رؤية مصر ناجحة، متابعا: «النقد شيء مهم، ومن حق الجميع، ومن حق أخويا وعائلتنا والشارع المصري أنه يزعل لأن دي مصر؛ لكن أنا خصيت الناس اللي مش عايزة مصر تبقى كويسة بهذا الحقد».

واختتم «صبحي» حديثه مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة ستحاسب على دورها الفني والإداري، قائلا: «مصر وأولادنا بخير، ونحن وزارة تحاسب في دورها الفني وتتحاسب في دورها الإداري، هذا نهج الدولة ونحترمه، وأنا في أي وقت ممكن مبقاش موجود، كلنا بنخدم بلدنا ولسنا ممن يرجو الكرسى، ولا أحد فوق الحساب».