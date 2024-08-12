متحدث أممي: حاجة ماسة لإدخال مزيد من المساعدات لقطاع غزة

قال نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إنّ هناك حاجة ماسة إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وإدخال الوقود لإجراء العمليات ودعم فرق العمل الأممية في الحفاظ على حياة المواطنين والمرضى والمصابين.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية رغدة منير، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين: «نحن في حاجة ماسة إلى هذه الأنظمة من أجل إخلاء المصابين وفتح المسارات الآمنة، ولكن في المقام الأول».

وأشار إلى أن هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع لإدخال كل الإمدادات اللازمة.

وتابع: «نحن على قناعة تامة بعد كل هذه الأشهر العصيبة أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، وبالتالي، ندعو كل الأطراف من أجل التهدئة».

وتساءل قائلا: «أين يمكن أن يذهب الأبرياء؟ أين يمكن أن يذهب العاملون في القطاع الإنساني والمدنيون والنساء والأطفال؟ لا يوجد مكان آمن لهم، والفلسطينيون يعانون بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر في غزة».