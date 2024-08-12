قررت وزارة التجهيز والماء في المغرب بشكل رسمي إلغاء مشروع بناء سد بوخميس الذي كان مرتقبا إنجازه بإقليم الخميسات والذي فازت بصفقته المفتوحة عام 2023 شركة "بعيوي للأشغال".



وشركة "بعيوي للأشغال" أسسها عبد النبي بعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق المعتقل حاليا على ذمة "قضية إسكوبار الصحراء" إثر تورطه في ملف للاتجار الدولي بالمخدرات.

وفي التفاصيل، أصدر وزير التجهيز والماء نزار بركة قرارا بإلغاء طلب العروض المفتوح الدولي رقم "2023 / 80 م. ت. م" والمتعلق ببناء سد بوخميس بإقليم الخميسات في المرحلة الحالية من المسطرة.

وفي ديسمبر 2023 أُعلن فوز الشركة المذكورة بصفقة إنجاز سد بوخميس.

وحسب المعطيات التقنية المتوفرة حينها "كان مقررا إنجاز هذا السد الكبير في مدة 42 شهرا، فيما بلغت قيمة الصفقة المعلنة حينها 1.12 مليار درهم".

وكان من المشروع المقرر ضمن الخطوط العريضة لبرنامج عمل قطاع الماء لسنة 2024 خاصة وأن سد بوخميس في صورة إنجازه ستبلغ سعة تخزينية إلى 650 مليون متر مكعب حسب معطيات عرضها الوزير الوصي أمام لجنة البنيات الأساسية في مجلس النواب ونشرتها وزارة الماء أواخر السنة الماضية.

يشار إلى أن مشروع سد بوخميس كان يهدف إلى ضمان تزويد مناطق في إقليم الخميسات بماء الشرب فضلا عن استخدامه في مشاريع الربط المائي بين الأحواض التي تعرف خصاصا أو فائضا خاصة حوض أبي رقراق، ومشاريع معالجة إشكالية الماء بجهة الدار البيضاء.