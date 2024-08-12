قال محمد سمير شقيق البطلة سارة سمير وعضو مجلس اتحاد رفع الأثقال، إن البطلة شرفت مصر بتحقيق ميدالية فضية في الأولمبياد، مشيرًا إلى أنها بكت بعد تحقيق الميدالية لأنها كانت تستهدف تحقيق الذهب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن سارة ظلت محافظة على مستواها، رغم الظروف الصعبة والتحديات التي واجهتها.

وتابع: «أولمبياد طوكيو كانت حلما لسارة لكن عدم تواجد مصر في تلك البطولة جعلها تتمرن أكثر فأكثر»، منوها أن سارة لعبت أمس (يوم التتويج) وهي مصابة بانزلاق غضروفي.

وطالب رجال الأعمال برعاية سارة سمير وزملائها الأولمبيين، لرفع علم مصر في كل الألعاب خفاقا.

واختتم: «نحتاج توجيه أوجه الصرف في مكانها الصحيح؛ حتى يصل هذا الدعم لأصحابه، خاصة أن الدعم حينما يصل للاعب يكون فتافيت، وسارة أخذت مصروف جيب 10 آلاف جنيه فقط مع مكافآت البطولات».







وحصدت الرباعة سارة سمير، الميدالية الفضية في رفع الأثقال وزن 81 كيلو بأولمبياد باريس 2024 بمجموع 268.