قررت إدارة نادي بيراميدز إعادة فتح استاد الدفاع الجوي، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة وزراعة البذرة الشتوية، وهي الأعمال التي بدأت منذ بداية الشهر الجاري.

ومن المقرر إعادة فتح الملعب اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، حيث يستضيف المران الرئيسي لفريق بيراميدز، استعدادًا لمواجهة المغرب الفاسي في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل المغرب الفاسي ضيفًا على بيراميدز في السادسة مساء السبت المقبل، الموافق 28 نوفمبر، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف الاستاد، عقب انتهاء أعمال الصيانة، المران الختامي لفريق المغرب الفاسي مساء الجمعة، بالإضافة إلى المباراة المقرر إقامتها مساء السبت.