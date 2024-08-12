رئيس جامعة دمياط يبحث آليات تعزيز ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية

عقد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع أعضاء وحدة التصنيف والنشر الدولي بالجامعة، لمناقشة نتائج التصنيفات الدولية للعام 2024-2023، وآليات تحقيق تقدم أكبر في المرحلة المقبلة.

ووجه "ربيع"، في بيان له اليوم، الشكر والتقدير لأعضاء وحدة التصنيف الدولي، مشيداً بروح الفريق والتعاون الذي يسهم في تحقيق النجاحات والإنجازات الأكاديمية، مؤكداً أهمية عقد اللقاءات الدورية والمتابعة المستمرة لمستحدثات الأمور الخاصة بملف التصنيف.

واستعرضت الدكتور أماني الدياسطي مدير وحدة التصنيف والنشر الدولي بالجامعة، خلال الاجتماع، تقريرًا تفصيليًا حول نتائج تصنيفات الجامعة خلال العام الأكاديمي 2024-2023، والتي أظهرت تقدم الجامعة وفقاً لتصنيف تايمز العالمي، حيث جاءت جامعة دمياط كواحدة من أفضل 1000 جامعة عالمية، محققة المركز الثاني محليا للعام الثاني والترتيب 801 عالميا.

من جهته استعرض رئيس الجامعة، مجموعة من الآليات المقترحة لتعزيز تصنيف الجامعة على الصعيد الدولي، تضمنت هذه الآليات تعزيز البحث العلمي من خلال تقديم حوافز للباحثين الذين ينشرون أبحاثهم في مجلات دولية Q1&Q2، وتطوير البنية التحتية من معامل ومرافق بحثية بأحدث الأجهزة والتقنيات، وتعزيز الاقتصاد الأخضر والاستفادة من حاضنات الأعمال.

وأوضح أن الجامعة تسير بخطى سريعة في هذا الشأن، كما ناقش أهمية توسيع التعاون الدولي عبر توقيع اتفاقيات شراكة مع جامعات ومؤسسات بحثية عالمية، وتفعيل برامج تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتعزيز الخبرات الأكاديمية والبحثية.

وأكد رئيس الجامعة، فيما يتعلق بجودة التعليم، ضرورة تحديث المناهج الدراسية لتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، وحث على تقديم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لتطوير مهاراتهم التعليمية والبحثية، موجهًا بضرورة تنفيذ مشاريع ومبادرات تعزز الاستدامة البيئية والاجتماعية داخل الجامعة، ونشر الوعي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس حول أهداف التنمية المستدامة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أهمية تنظيم قوافل طبية، وفعاليات وأنشطة ومبادرات تخدم المجتمع المحلي وتعزز دور الجامعة كمؤسسة رائدة في المجتمع، مؤكدًا أن تطبيق هذه الآليات يتطلب تكاتف جهود جميع أعضاء فريق عمل الجامعة، لتحقيق تقدم ملموس في التصنيفات الدولية، مؤكدًا الالتزام بمواصلة تحسين جودة التعليم والبحث العلمي والريادة والابتكار لتعزيز مكانة الجامعة على الساحة الدولية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.