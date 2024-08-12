وزير الخارجية: بحثت مع رئيس رواندا الوضع في القرن الإفريقي وقضية المياه

قال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنه أحاط الرئيس الرواندي علما بكل التطورات التي تحدث في القارة الإفريقية والشرق الأوسط، وطلب نقل تحياته وتقديره ومحبته للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي أحمد بشتو على قناة «القاهرة الإخبارية»: «الرئيس الرواندي كان سعيدا بتكليف الرئيس السيسي لي بأن أحضر حفل تنصيب الرئيس الرواندي، والمكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس السيسي معه لتهنئته بإعادة انتخابه».

وأشار إلى أنّه تحدث مع الرئيس الرواندي عن العديد من الملفات الخاصة بقارة أفريقيا، فقد تطرقا إلى الوضع في منطقة القرن الإفريقي وقضية المياه وأهميتها البالغة بالنسبة إلى مصر واستعداد القاهرة دعم رواندا فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية.



وفي وقت سابق من اليوم، التقى عبدالعاطي رئيس جمهورية رواندا بول كاجامى، وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة كيجالي لحضور حفل تنصيب الرئيس الرواندي.

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية والهجرة، أن وزير الخارجية استهلّ اللقاء بتسليم الرئيس الرواندي رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بسبل تطوير العلاقات الثنائية الاخوية بين البلدين.

كما نقل له تهنئة رئيس الجمهورية على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة وتقدير سيادته للعلاقات الثنائية الخاصة بين البلدين، معرباً عن رغبة مصر في تطويرها وتعزيزها وترفيعها بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

واستعرض الوزير عبد العاطي أبرز محطات زيارته الحالية لرواندا، وما شهدته من نقاشات مثمرة وتوقيع لاتفاقيات هامة للتعاون بين البلدين، بما يسهم في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، خاصة إعلان انشاء منطقة لوجستية مصرية علي الحدود بين رواندا وتنزانيا بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بينهما، فضلا عن التوقيع علي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدواء .