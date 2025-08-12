سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق منشور لوزارة الخارجية السعودية على منصة "إكس" الأمريكية.

وقالت الخارجية السعودية، إنه جرى خلال الاتصال "بحث المستجدات الإقليمية والدولية وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والإنسانية والجهود المبذولة حيالها"، دون ذكر أية تفاصيل أخرى.

ويأتي الاتصال في ظل استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في القطاع للشهر 22 على التوالي، وبالتزامن مع جمود تشهده مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

كما يأتي بعد أيام من مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة تدريجية لاحتلال كامل قطاع غزة تبدأ بمدينة غزة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و599 شهيدا و154 ألفا و88 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.