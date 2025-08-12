العراق يطرح مشاريع للتعاون مع سوريا في مجالات النفط والبتروكيمياويات والمياه

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده لاستقرار سوريا وسيادتها على أراضيها ورفض أي عدوان عليها.

وقال السوداني، خلال استقباله وزير الطاقة السوري محمد البشير، إن الحكومة العراقيَّة تعمل على تعزيز التنسيق والتكاتف لمواجة التحديات المشتركة وما تواجهه المنطقة من صراعات ونتائج استمرار العدوان على غزّة، بحسب بيان للحكومة العراقية.

من جانبه، أكد الوزير السوري عمق العلاقة الثنائية بين البلدين، بأبعادها الاجتماعية والثقافية، والفرص المتاحة للتعاون بين البلدين الشقيقين، في مجالات الطاقة، والاتصالات والكابل الضوئي القادم من أوروبا عبر الأراضي السورية، وفي مجال الاستثمار المتبادل والمشترك.

وذكر البيان أن اللقاء شهد استعراض آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وخاصة في مسار الطاقة، بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

كما جرى البحث في إمكانية إعادة إحياء خط الأنابيب الناقلة للنفط العراقي "كركوك– بانياس" في ضوء تشكيل لجنة فنية مشتركة تدرس حالة الخط، والخيارات بشأن تأهيله بوصفه أحد المشاريع الذي تخطط له الحكومة في إطار سعيها لتعدد منافذ التصدير.

وتطرق اللقاء إلى الفرص المشتركة للمضي بمشاريع الصناعات النفطية والبتروكيماوية على ساحل البحر المتوسط والتنسيق لمواجهة التغيرات المناخية، وفي مجال تنظيم الحصص المائية المشتركة على حوض نهر الفرات.