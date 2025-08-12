 إيفرتون يضم جاك جريليش رسميا - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 أغسطس 2025
إيفرتون يضم جاك جريليش رسميا

نشر في: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 6:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 6:57 م

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي تعاقده مع جاك جريليش، لاعب مانشستر سيتي، في إطار تدعيم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء في بيان رسمي من نادي إيفرتون: "أكمل الفريق التعاقد مع جاك جريليش على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، حيث سيتواجد اللاعب الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 29 عامًا في موسم 2025/2026 مع البلوز، وسيرتدي القميص رقم 18".

ويعد جريليش هو سادس الصفقات الصيفية لنادي إيفرتون، الذي يقوده فنيًا المدرب، ديفيد مويس، حيث سبق للفريق التعاقد مع تشارلي ألكاراز، وثيرنو باري، ومارك ترافرز، وآدم أزنو، وكيرنان ديوسبري-هول.

يُذكر أن جاك جريليش سبق له مع مانشستر سيتي التتويج ببطولات الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.


