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تنظم دار الأوبرا المصرية، اليوم الخميس، احتفالية فنية لتكريم اسم الفنان الكبير الراحل حسن كامي، على المسرح الكبير بالأوبرا، بمشاركة العازفين العالميين الدكتورة إيناس عبد الدايم "فلوت"، رمزي يسى "بيانو" والدكتور حسن شرارة "فيولينة".