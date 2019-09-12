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اليوم.. دار الأوبرا تنظم احتفالية لتكريم اسم الفنان الراحل حسن كامي

الفنان الراحل حسن كامي داخل مكتبته
الفنان الراحل حسن كامي داخل مكتبته
أ ش أ
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 6:18 ص | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 6:18 ص

تنظم دار الأوبرا المصرية، اليوم الخميس، احتفالية فنية لتكريم اسم الفنان الكبير الراحل حسن كامي، على المسرح الكبير بالأوبرا، بمشاركة العازفين العالميين الدكتورة إيناس عبد الدايم "فلوت"، رمزي يسى "بيانو" والدكتور حسن شرارة "فيولينة".


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