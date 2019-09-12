يعقد البنك المركزي الأوربي اجتماعا، اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن يشهد خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى ما دون الصفر.



وذكرت شبكة "ايه بى سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن رئيس البنك المركزي الأوربي، ماريو دراجى، أعلن خلال الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي في الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي أن هناك مجموعة من الإجراءات في الطريق من أجل مواجهة حالة البطء في النمو الاقتصادي والذي يرجع إلى عدة عوامل من بينها النزاع التجاري القائم بين الولايات المتحدة والصين والذي دفع الدولتان إلى تبادل فرض التعريفات الجمركية.



ويتوقع الخبراء ان يقوم البنك المركزي الأوروبي أيضا باتخاذ خطوات أخرى تشمل شراء سندات من اجل ضخ المزيد من الأموال في عروق الاقتصاد الأوربي، كما يتوقعون كذلك خفض الفائدة على الودائع التي يحصل عليها من البنوك التجارية من مستواها الحالي وهو ناقص 4ر0 في المائة إلى ناقص 0ر5 في المائة وربما 0ر6 فى المائة.