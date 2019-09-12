قالت الفنانة أصالة نصري، إنها نشرت عنوان منزلها مرتين على وسائل التواصل، عن طريق الخطأ.

وأضافت في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، أنها كانت سعيدة بدخول أبنائها المدرسة فنشرت الكارنيه الخاص بهم وكان يحمل جميع البيانات الخاصة بالمنزل وأرقام الهواتف، ما جعل زوجها طارق العريان يغضب كثيرًا بسبب الموقف ويعلو صوته من العصبية.

وتابعت الفنانة ساخرة أنها تأخذ جائزة الأوسكار في السرعة، حيث أنها أسرع واحدة تفكر وتنفذ فورًا بدون التفكير في العواقب، مشيرةً إلى أنها نشرت الكارنيه مرتين ولم تدرك الخطأ الذي وقعت فيه حتى علمت بعد ذلك بما حدث فحذفت الصور مباشرة.

وفي سياق آخر، أبدت أصالة احترامها وتقديرها للمطربة مي فاروق التي استضافها البرنامج، مؤكدة أنها تحترم موهبتها وكرامتها التي جعلت مسيرتها "نقية"، وذلك لأنها لا تستغل موهبتها أو شهرتها لتحقيق مآرب أخرى.

ورأت أصالة أن مي فاروق تستحق كل شيء جميل في الدنيا وستحصل يومًا على حقها الطبيعي الذي يتناسب مع موهبتها. وخلال الحلقة، قدمت أصالة ومي فاروق بعض الأغاني المشتركة وسط تفاعل واضح من جانب الحضور، منها "في خانات الذكريات حط اسمك في المواجع".

يذكر أن برنامج "معكم" يذاع من الأربعاء إلى الجمعة في تمام التاسعة مساء على فضائية CBC.