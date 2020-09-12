خدمات الشروق
أسعار العملات
مواقيت الصلاة
تلقيمات RSS
خدمات الموبايل
السبت 12 سبتمبر 2020
11:48 ص القاهرة
القاهرة 24°
+ أقسام أخرى
محافظات
مرأة
منوعات
تكنولوجيا
علوم
شباب وتعليم
9 شارع رستم
صحة
جامعات
ألوان الحياة
حيوانات أليفة
سفرية وخروجة
تاريخ
سيارات
ثقافة
فيديو
صور
كاريكاتير
الوسيط
مصر
رئيس الوزراء يعرض فيلما تسجيليا لحجم مخالفات البناء في مدينة الخصوص
رئيس الوزراء: البناء المخالف من أهم وأعقد القضايا التي تواجهها الدولة
محافظ القليوبية: 175 ألف حالة تعدي على أراضي المحافظة منذ 2011
مدبولي يزور محافظة القليوبية لمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء.. بث مباشر
شئون خارجية
شرق أوسط
العالم
فاينانشيال تايمز: حرائق الغابات الأمريكية حطمت الأرقام القياسية
رئيس الحكومة السورية يتفقد حرائق منطقة الغابات بريف حماة
مصادر: الحكومة اليابانية ستسمح بدخول الرياضيين الأجانب وفق شروط
رياضة
رياضة محلية
رياضة عالمية
تشيفاس جوادالاخارا يصعد للمركز الخامس بالدوري المكسيكي بفوزه على نيكاكسا
ثيم يتأهل لمواجهة زفيريف في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
اتحاد الكرة ينعي عزمي مجاهد
رأي
فن
مصر تشارك رسميا في فعاليات مهرجان لندن السينمائي الدولي
غدا.. تواصل إبداعات وعروض دار الأوبرا بحفل لفرقة بالية أوبرا القاهرة
اليوم.. جمعية محبي فريد الأطرش تكرم اسم المخرج يوسف شاهين
غدًا.. «يوم أن قتلوا الغناء» من جديد على مسرح الطليعة
مال وأعمال
أعمال
مواطن
المالية: المنظومة الضريبية تشهد أكبر ثورة تطوير في عهد السيسي
تعرف على أسعار الفاكهة والخضروات بسوق العبور اليوم
ننشر أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم
حوادث وقضايا
غرق شابين في شاطئ السلام المُميز غربي الإسكندرية
ضبط 6.6 طن «بسطرمة ولانشون» غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الإسكندرية
إصابة ٨ أشخاص في حادث انقلاب سيارة علي الطريق الصحراوي بالبحيرة
وفاة طفل جراء حادث تصادم بالبحيرة
تليفزيون
عمرو أديب عن فساد مخالفات البناء: في ناس بقت مليارديرات من ورا الموضوع ده
عمرو أديب عن التصالح في مخالفات البناء: ماحدش هيطلب منك فردة.. وتضطر تكرمشله حاجة في إيده
ليندا عبد اللطيف: موقف سيدة القط