مصرع أكثر من 50 عاملا إثر انهيار 3 آبار لتعدين الذهب الحرفي في شرق الكونغو

أعلن مسئولون في الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، أن أكثر من 50 شخصا لقوا حتفهم إثر وقوع انهيارات أرضية أدت إلى انهيار ثلاثة آبار لتعدين الذهب الحرفي بالقرب من مدينة "كاميتوجا"، الواقعة بمقاطعة "كيفو الجنوبية" شرقي البلاد.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، أن هطول الأمطار الغزيرة أدى إلى وقوع الكارثة، وقال عمدة مدينة "كاميتوجا" ألكسندر بونديا "إن مياه الأمطار ابتلعت كافة المنقبين وناقلي الذهب، مشيرا إلى أن فريق إنقاذ جاء بمضخات متحركة للتمكن من العثور على جثامين الضحايا".

ومن جهته، قال أحد الناجين "إن العمال الضحايا كانوا داخل الأبار، التي يبلغ عمقها نحو 50 مترا، عند وقوع الكارثة".

يذكر أن محاجر التعدين الحرفي في شرق الكونغو ومقاطعة "كاساي" عادة ما تكون غير آمنة؛ حيث لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم مطلع العام الجاري إثر انهيارات وقعت في مقاطعة "مانيما" ومحافظة "كاتانغا".