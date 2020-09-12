 بلومبرج: الأرجنتين تتفوق على البرازيل في حالات الإصابة الجديدة بكورونا لكل فرد - بوابة الشروق
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بلومبرج: الأرجنتين تتفوق على البرازيل في حالات الإصابة الجديدة بكورونا لكل فرد

(د ب أ)
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2020 - 12:30 ص | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 12:30 ص

سجلت الأرجنتين أكبر عدد لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 للفرد في أمريكا اللاتينية خلال الأسبوع الماضي، مسجلة أرقاما قياسية يومية، حيث يبدو أن حدة تفشي الجائحة تخف في أماكن أخرى في المنطقة، بما في ذلك البرازيل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

والدولتان المتجاورتان على طرفي نقيض بشأن كيفية مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب للمرض.

وتعيش الأرجنتين في حالة إغلاق تام منذ حوالي ستة أشهر الآن، بينما تبقي البرازيل إلى حد كبير على اقتصادها مفتوحا.

وعلى الرغم من ذلك، جاءت الدولتان ضمن قائمة الدول العشرة الكبرى من حيث العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس.

ووفقا لبيانات بلومبرج وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، سجلت الأرجنتين في الأيام السبعة الماضية 1603 حالات لكل مليون شخص مقارنة مع 931 حالة في البرازيل.

كما تسجل الأرجنتين واحدا من أعلى معدلات الإصابة الإيجابية بالفيروس في العالم بمعدل يبلغ حوالي 42 بالمئة.

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