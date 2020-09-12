أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 25% لـ40%، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ25% من خلال كارت الفيزا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 46 ألفا و950 طلب تصالح، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها من الرسوم ومبالغ جدية الطلب 243 مليونا و631 ألف جنيه، ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدًا بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لوعيهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.