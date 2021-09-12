اليابان تستقبل أول مجموعة من اللاجئين الأفغان بمطار نايتا قرب طوكيو

استقبلت اليابان أول مجموعة من اللاجئين الأفغان، مساء اليوم الأحد، تصل في مطار ناريتا بالقرب من العاصمة طوكيو، على أن يسعوا للحصول على اللجوء في اليابان على خلفية الأوضاع في أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "نيكي آسيا" اليابانية عن مصدر مُطلع، دون الكشف عن هويته، أن الذين تم إجلاؤهم إلى اليابان كانوا ضمن 10 أفغان دخلوا باكستان برا خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن 4 منهم كانوا عاملين لدى وكالة التعاون الدولي اليابانية في أفغانستان واصطحبوا عائلاتهم معهم إلى اليابان.

وأوضح المصدر أنه جار اتخاذ الترتيبات اللازمة لإحضار بقية المجموعة إلى اليابان خلال المستقبل القريب.