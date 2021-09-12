مواعيد عرض حكاية وأنا قبلت على قناة cbc

انطلقت أمس السبت، أولى حلقات حكاية "وأنا قبلت"، من الموسم الثاني من مسلسل "زي القمر"، عبر قناة cbc، في تمام الساعة الثامنة مساء.

والحكاية من تأليف أيمن الشايب، وإخراج معتز حسام، وبطولة أيتن عامر، وتيام قمر، وعابد عناني، ولاشينة لاشين، ومحسن منصور، وعزت زين، ولبنى ونس، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي حول مدى تقبل المجتمع لزواج الفتاة من شخص يصغرها في العمر.

وتعرض الحكاية، بدءًا من السبت 11 سبتمبر وحتى الأربعاء 15 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة cbc، على أن تعاد في تمام الساعة 2:30 صباحا، و12 ظهر اليوم التالي.

كما تعرض على قناة cbc drama في تمام الساعة 11 مساء من السبت إلى الأربعاء، وتعاد في الساعة الخامسة صباحا، والثانية ظهرا.