الفلبين تسجل 21 ألفا و411 إصابة جديدة بفيروس كورونا و168 وفاة

سجلت الفلبين، 21 ألفا و411 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليونين و227 ألفا و367 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية، حسبما أفادت صحيفة "فلبين ستار" عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أنه تم خلال الفترة نفسها تسجيل 168 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 35 ألفا و145 حالة.

وتعافى على مدار أمس 25 ألفا و49 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليونين و10 آلاف و271 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الفلبين 181 ألفا و951 حالة.